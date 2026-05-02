Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в субботу вечером глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Зиборовка Шебекинского округа беспилотник атаковал частное домовладение. Женщина получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки", - написал губернатор в своем канале в Max.

Гладков добавил, что в Шебекино вследствие удара беспилотника поврежден социальный объект. Кроме этого, обломки сбитого дрона повредили коммерческий объект.

Атакам БПЛА также подверглись Белгородский и Грайворонский округ. В Краснояружском округе FPV-дрон повредил здание на территории предприятия.