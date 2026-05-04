Почти четверть опрошенных россиян сменила профессию за последние два года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Свою профессиональную деятельность за последние два года сменили 23% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник на портале, чаще остальных переквалифицировались сограждане в возрасте 25-34 лет (28%). Довольных изменениями оказалось почти вдвое больше, чем недовольных - 15% и 8% респондентов соответственно.

По данным SuperJob.ru, чем выше доход, тем реже участники опроса говорили о смене специализации: среди россиян с зарплатой до 100 тыс. рублей новую сферу деятельности осваивали 26% респондентов, среди зарабатывающих до 200 тыс. рублей ежемесячно эта доля составила 16%.

Респонденты, имеющие среднее профессиональное образование, меняли профессию чаще сограждан с дипломом о высшем образовании - 24% и 20% соответственно.

Что касается конкретных направлений переквалификации, то, согласно опросу, рабочие чаще переходили на другие рабочие позиции, при этом заметная часть перешла работать водителями. Водители, в свою очередь, либо осваивали другие транспортные средства, либо становились рабочими.

"Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, часто уходили в сферу услуг, в основном, в косметологию. Учителя - также в сферу услуг или продаж", - отмечается в комментариях к исследованию.

Опрос проводился в период с 29 января по 23 апреля 2026 года, были опрошены 15 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющие активное экономическое население России, в 877 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.