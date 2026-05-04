Прокуратура оценила стоимость имущества "Русагро" более чем в 550 млрд рублей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ в антикоррупционном иске о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве, оценила стоимость компании более чем в 550 млрд рублей, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Валовая прибыль - свыше 74 млрд рублей.

Ежегодную выручку компании надзор оценил почти в 400 млрд рублей.

Имущественный комплекс ГК включает в себя земельный фонд площадью свыше 820 тыс. га, 12 заводов, множество других мощностей на территории 15 регионов страны.

Как полагает надзор, Мошкович, желая скрыть структуру холдинга, распределил акции материнской компании ПАО "Группа "Русагро" между собой, своей супругой, племянником и другими лицами.

Приобретенные на коррупционные доходы земельные участки, здания и помещения в Москве и Подмосковье, общая площадь которых превышает 2 га, Мошкович также зарегистрировал на свою супругу.

Хамовнический суд Москвы в понедельник проводит беседу по антикоррупционному иску о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве.

Уголовное дело против Мошковича и экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.