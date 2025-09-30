Поиск

Возможность временной работы или подработки в другом регионе допускает 61% россиян

По данным исследования, за последние 10 лет опыт такой занятости получил каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 59 лет

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (61%) допускают для себя в случае необходимости возможность временной работы либо подработки в другом регионе, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на официальном сайте центра, показывают, что мужчины чаще женщин проявляют такую готовность - 65% и 58% респондентов соответственно.

Среди возрастных категорий в наибольшей мере пойти на такой шаг готовы сограждане 45-59 лет (64%), отмечают социологи.

В свою очередь, исключают для себя такой вариант более трети опрошенных россиян (36%), оставшиеся 3% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

Что касается опыта занятости в другом регионе, то, по данным опроса, за последние десять лет его получил каждый третий россиянин (34%) в возрасте 18-59 лет, наиболее активными в этом плане оказались респонденты 18-24 лет (47%).

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 12-14 августа 2025 года, был опрошен 1221 респондент в возрасте от 18 до 59 лет.

