Сальдо сообщил о гибели двух и ранении еще 11 жителей Херсонской области за выходные

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Два человека в Херсонской области погибли, еще 11 пострадали в результате украинских обстрелов в течение минувших выходных, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник.

Сальдо написал в своем канале в Max, что в результате обстрела погиб мужчина в Алешках, еще один мужчина погиб в Великих Копанях вследствие атаки БПЛА по легковому автомобилю.

В Таврийске в результате обстрела ранена пожилая женщина, в селе Наталовка от удара дрона пострадала девушка 2009 года рождения.

Кроме того, ранены двое мужчин в Пролетарке, их машина наехала на мину. В Новой Каховке вследствие минометного обстрела пострадали двое женщин. В Малых Копанях БПЛА атаковал легковую машину, ранены мужчина и женщина. В Каирах, Новой Збурьевке и селе Среднее вследствие атак дронов ранены трое мужчин.