Бутягин продолжит раскопки в Крыму

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, вернувшийся в Петербург после польского заключения, 4 мая возвращается к работе в музее, сообщил журналистам директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сам Бутягин сказал, что ждал возвращения к работе.

"Я пока не планирую работ за пределами Российской Федерации. Раскопки в Крыму будут продолжены, исследования не закончены", - сказал он.

В конце 2025 года заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягин был задержан по запросу Украины в Варшаве, куда приехал с лекцией. На Украине Бутягина обвинили в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.

28 апреля ФСБ сообщила о возвращении Бутягина на родину в результате обмена задержанными по формуле "пять на пять", который провели на границе Белоруссии и Польши.