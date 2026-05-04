СМИ сообщили о назначении генерала Чайко новым главкомом ВКС РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Генерал-полковник Александр Чайко назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на несколько источников в Минобороны РФ.

"Назначение нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами России не связано с претензиями к прежнему руководителю Виктору Афзалову", - написала газета, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.

Ранее о назначении Чайко главкомом ВКС сообщило издание РБК, ссылаясь на источник, знакомый с кадровым решением, и источник, близкий к Минобороны.

Чайко сменил Афзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года. Афзалов тогда сменил в этой должности Сергея Суровикина.

Официально о назначении Чайко главкомом ВКС РФ не сообщалось.

ВКС - вид Вооруженных сил РФ. В его состав входят Военно-воздушные силы, Космические войска и войска ПВО-ПРО (противовоздушной-противоракетной обороны).

Согласно официальной биографии, Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Прошел службу на всех основных должностях от командира разведывательного взвода до командующего Первой танковой армией.

В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, в 2012 году - Военную академию Генштаба. Был заместителем командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С июля 2014 года командовал общевойсковой армией Западного военного округа. В апреле 2017 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

С июля 2019 года - заместитель начальника Генштаба РФ.

С сентября 2019 года по июнь 2021 года - командующий группировкой российских войск в Сирии. С ноября 2021 года - командующий войсками Восточного военного округа.

