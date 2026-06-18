Комитет Думы одобрил отмену штрафов за задержку налоговых деклараций бизнесом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил отмену штрафов для бизнеса за задержку налоговых деклараций, сообщила пресс-служба комитета.

"Сегодня на заседании комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию во втором и третьем чтениях проект федерального закона № 1215262-8, который исключает административную ответственность должностных лиц за нарушение сроков представления налоговой декларации или расчёта по страховым взносам", - говорится в сообщении пресс-службы в четверг.

Данная инициатива направлена на снижение издержек как самого бизнеса, так и бюджетной системы на администрирование малозначительных правонарушений, отмечается в релизе.

По мнению членов комитета, существующие копеечные штрафы в размере от 300 до 500 рублей "абсолютно неэффективны: государственные расходы на составление протоколов налоговыми органами, почтовые отправления и судебные процедуры кратно превышают доходы, поступающие в бюджет от этих взысканий". Кроме того, Налоговый кодекс уже содержит куда более жёсткие и действенные механизмы контроля, включая блокировку банковских счетов и крупные оборотные штрафы, что делает дополнительное преследование избыточным дублированием, говорится в сообщении.

Комментируя принятое решение, председатель комитета Павел Крашенинников отметил: "Мы должны избавляться от архаичных норм, которые не приносят реальной пользы государству, но создают колоссальную бюрократическую нагрузку. Нерационально, когда госбюджет тратится на бумажную волокиту, уведомления и суды ради взыскания трёхсот рублей, при этом с ущербом для государства. Этот законопроект - прямая защита бизнеса от избыточного давления и одновременно оптимизация работы самой государственной машины. Мы убираем пустой карательный элемент, освобождая мировых судей и налоговиков от рутины, а предпринимателям даём возможность работать без оглядки на бессмысленные штрафы".