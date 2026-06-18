Что произошло за день: четверг, 18 июня

Последствия атаки БПЛА в Москве и приостановки работы аэропортов, еще двое арестованных по "делу Трабера", приговор блогеру Александре Митрошиной

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- При попадании БПЛА по Московскому НПЗ на предприятии никто не пострадал, сообщил днем в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, возгорание в основном было локализовано. Нефтепродукты поступают в Москву штатно, сообщил комплекс городского хозяйства.

- В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 17 человек.

- В связи с атакой беспилотников аэропорты московского авиаузла приостанавливали работу. Задержки и отмены рейсов за рубеж в Москве затронули 8 тысяч организованных туристов. К утру было отменено более 170 рейсов "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" из Москвы и в направлении столицы. Компания рассчитывает восстановить штатное выполнение суточного плана полетов из "Шереметьево" к 12:00 пятницы.

- В Котельниках потушили крышу ТЦ "Белая дача", которая загорелась в результате падения обломков БПЛА.

- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но даты пока не определены, поскольку они заняты иранской тематикой, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

- В Казани состоялся саммит России и АСЕАН, по его итогам принята Казанская декларация, согласно которой страны будут стремиться к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций. Также они договорились углублять сотрудничество в ключевых отраслях, включая энергетику.

- Арестованы еще два фигуранта дела об убийстве, в котором обвиняется бизнесмен Илья Трабер.

- Блогер Александра Митрошина получила три года условно по делу о легализации более 115 млн рублей.