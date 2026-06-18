Власти Крыма рассматривают дополнительные источники поставки топлива

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма прорабатывают вопрос поставок топлива на полуостров из дополнительных источников, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в четверг.

"К сожалению, мы ограничены источниками поставок светлых нефтепродуктов, но в настоящее время еще дополнительно прорабатываются меры по организации доставки светлых нефтепродуктов по сухопутному пути", - сказал Воронкин в видеоролике, опубликованном на странице министерства "ВКонтакте".

Он добавил, что в Крыму установлена разная стоимость топлива для физических и юридических лиц.

"На сегодня в розничном сегменте стоимость топлива составляет 79 рублей по бензину АИ-92, 86 рублей - по АИ-5 и 85 рублей - по дизельному топливу. При этом для юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, данная стоимость несколько выше", - сказал он.

На Крымском полуострове из-за логистических сложностей с конца мая действуют ограничения на продажу топлива. С 22 мая АЗС в Севастополе ограничили отпуск бензина объемом 20 литров на человека. С 29 мая ограничения на реализацию топлива начали вводить в Крыму.