Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Цены на икру лососевых, добытых в ходе начавшейся в России 1 июня путины, продолжают расти.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, свежезаготовленная икра чавычи продается во Владивостоке по 15 тысяч рублей за кг. Это рекордный показатель для начала путины, отметил он.

Цена икры нерки и кижуча - 11,5-13 тысяч рублей за кг, икра горбуши - 8,5 тысяч рублей.

Для сравнения эксперт привел данные японской газеты Minato Shimbun, по которым розничная цена охлажденной соленой икры нерки, добытой на Аляске, варьируется в диапазоне 19 800-29 800 иен за кг (8 980-13 516 рублей по курсу Банка России).

Цена прошлогодней икры, срок реализации которой даже в жестяной упаковке истекает, рухнула до 1,8 тысячи рублей за кг.

"Высокие цены нового сезона объясняются плохими показателями вылова сразу в нескольких ключевых регионах - на японском Хоккайдо, российском Дальнем Востоке и на Аляске. Из-за дефицита предложения цены в рознице ощутимо выросли. В отраслевых новостях отмечается, что оптовые цены на соленую икру лосося подскочили на 80-90% по сравнению с прошлым годом", - сказал Савельев.

По его словам, в России на рекордный рост цен повлияли высокий спрос в начале сезона, небольшой прогнозируемый объем вылова лососей в 2026 году, а также системная работа по пресечению торговли немаркированной продукцией и возбуждение уголовных дел по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Савельев напомнил, что, по прогнозу Дальневосточного промыслового совета, добыча тихоокеанских лососей в этом году составит 227 тысяч тонн против 335,5 тысяч тонн в 2025 году. Соответственно, если прогноз оправдается на 100%, то красной икры в 2026 году будет заготовлено не более 8,2 тысячи тонн что почти на 4 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году.

"Нынешний прогноз по производству икры также на 1,7 тысячи тонн меньше показателя 2024 года. Поэтому рухнувшие в апреле розничные цены на прошлогоднюю лососевую икру из-за окончания годового срока годности будут кратно восстановлены на свежезаготовленную продукцию. Рекордные цены июня в районах заготовки икры наглядно демонстрируют растущую тенденцию стоимости деликатеса, в предстоящее полугодие тренд, безусловно, сохранится и может достичь 16 тысяч рублей за кг в европейских регионах реализации", - прогнозирует Савельев.