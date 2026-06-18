Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госдума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца весенней сессии, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

"Планируем обсудить законопроект, направленный на поддержку "Почты России", на заседании Совета Госдумы 22 июня, а 23 июня - рассмотреть в первом чтении, - сказал он. - Окончательное принятие закона планируется до завершения сессии".

""Почта России" - стратегическое предприятие, решающее важные социальные задачи, - напомнил Володин. - Задача состоит в том, чтобы сохранить отделения "Почты России", где бы они ни находились. Для более 30 миллионов граждан малонаселенных пунктов почта обеспечивает доступ к товарам первой необходимости и государственным сервисам, а более 8 миллионов пенсионеров получают через нее пенсии с доставкой на дом".

Он добавил, что в работе "Почты России" сегодня накопилось много проблем, среди них: низкие зарплаты, нехватка почтальонов, закрытие почтовых отделений, особенно в сельских населенных пунктах. Из 42,4 тысячи отделений сети почтовой связи сегодня временно не работает 6,7 тысячи отделений, то есть почти каждое шестое.