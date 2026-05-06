Военные РФ сообщили об ударах по цехам сборки дронов и складам горючего ВСУ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа и украинским складам горючего, заявили в Минобороны России в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 156 районах.