Что произошло за день: вторник, 5 мая

Атака беспилотников на Чебоксары, передача государству контроля над "Русагро" и приговор новосибирским ученым

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два человека погибли, 32 пострадали в результате атаки БПЛА на Чувашию, сообщил глава региона Олег Николаев. Повреждены 28 многоквартирных домов, введен режим ЧС. В ночь на 5 мая БПЛА атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник Николаев сообщил о повторных ударах в Чебоксарах. Из-за атак в столице Чувашии останавливался общественный транспорт. СКР возбудил уголовное дело по факту нападения беспилотников.

- Мобильный интернет не работал в Москве утром во вторник. В Минцифры РФ сообщили, что согласовывают с правоохранительными органами и спецслужбами возможность открытия "белого списка" сайтов. Вскоре после полудня ведомство заявило, что временные ограничения мобильного интернета в Москве, введенные по соображениям безопасности, сняты.

- Суд передал государству контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро", а также деньги и недвижимость его основателя Вадима Мошковича. Также государству переданы акции ПАО, принадлежащие супруге Мошковича, экс-главе компании Максиму Басову, бывшему топ-менеджеру и племяннику Мошковича. Защита подаст жалобу на решение.

- В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену. Валерий Звегинцев и Владислав Галкин получили по 12,5 лет строгого режима каждый. Уголовное дело против них возбудили из-за статьи в иранском научном журнале на тему газовой динамики.

- Возникший в результате атаки БПЛА пожар в промзоне Кириши в Ленобласти локализован. Основной целью противника был "Киришинефтеоргсинтез", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

- Экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами. В 2021 году его осудили на 13 лет в колонии строгого режима за коррупцию, а также назначили штраф в 235 млн рублей.

- Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействия им "должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины".

- Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству. Президент страны Никушор Дан после этого высказался против досрочных парламентских выборов.