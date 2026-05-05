СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Чувашию

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело о теракте после атаки на Чувашию крылатыми ракетами и БПЛА во вторник.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Чувашской Республике", - сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, утром во вторник ВСУ "произвели массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов".

"Повреждено предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные жилые здания и более двух десятков домовладений в Чебоксарах. В результате преступлений украинской стороны два человека погибли, 23 мирных жителя получили различные травмы", - заявили в ведомстве.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. "Изъяты фрагменты беспилотных летательных аппаратов и иных боеприпасов, по которым будут назначены взрывотехнические экспертизы. Ведется работа со свидетелями, анализируются данные с камер видеонаблюдения, выполняются иные следственные действия с целью установления обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил о двух погибших и 32 пострадавших в результате атаки на регион. По словам Николаева, в Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2026 года Военная операция на Украине
