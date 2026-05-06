Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, группировка "Восток" продвинулась вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны России в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, группировки "Запад" и Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южная" улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по трем украинским бригадам и трем полкам в Запорожской и Днепропетровской областях, потери армии Украины составили: до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

В Минобороны РФ заявили, что группировка войск "Центр" за сутки нанесла удары по трем бригадам, штурмовому полку ВСУ и трем бригадам Нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Белицкое, Новоалександровка, Доброполье, Новониколаевка в ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

В зоне ответственности группировки "Центр" украинская сторона потеряла до 290 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировкой войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады, отдельного штурмового батальона ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Могрица и Лесное Сумской области, сказали военные.

"В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка и Крейдянка Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийское орудие и зенитный ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве заявили, что группировка "Запад" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в ДНР. "Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, и пять станций радиоэлектронной борьбы", - заявили в Минобороны РФ.

Группировка "Южная" в течение суток нанесла поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка и Дружковка в ДНР, потери ВСУ составили: до 130 военнослужащих, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Камышеваха, Димитрово и Кирово Запорожской области", - заявило министерство.

В зоне ответственности группировки "Днепр" потери армии Украины за сутки составили: более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ.