Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по украинским силам в Харьковской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами по военной технике и пунктам временной дислокации украинской армии на харьковском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" поражены автомобильная техника, бронемашины, элементы системы связи, блиндажи, полевые пункты хранения боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

На краснолиманском направлении военнослужащие центра "Рубикон" нанесли удары дронами по опорным пунктам, укрытиям и пункту временной дислокации армии Украины. Также поражены огневая позиция, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и радиоэлектронной разведки ВСУ.

Кроме того, сообщило Минобороны, в районах СВО расчеты центра произвели воздушные тараны украинских беспилотников различного назначения.