Калининская АЭС отключит энергоблок №4 на плановый ремонт с перегрузкой ядерного топлива

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Калининская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") отключит четвертый энергоблок на плановый ремонт, сообщает управление коммуникаций атомной станции.

"В 2026 году на трех энергоблоках АЭС пройдут плановые ремонтные работы. Они направлены на обеспечение надежной работы оборудования, повышение его эксплуатационных характеристик и модернизацию систем. Первым в рамках ремонтной кампании 9 мая будет остановлен энергоблок №4", - говорится в сообщении.

На энергоблоке будет выполнен комплекс регламентных операций, в числе которых перегрузка ядерного топлива (извлечение кассет с отработанным топливом и загрузка свежих), профилактический ремонт реакторной и турбогенераторной установок, контроль состояния металла основного оборудования, а также диагностика 8,5 тыс. теплообменных трубок в двух парогенераторах из четырех.

Запланированы также модернизационные работы. В частности, они затронут систему аварийного расхолаживания первого контура, общеблочную систему электроснабжения, автоматическую систему водяного пожаротушения и другие системы.

Всего в ходе ремонта на энергоблоке №4 планируется выполнить почти 15 тыс. работ различного характера.

В настоящее время радиационный фон в районе Калининской АЭС и на прилегающей территории соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции – четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.

Калининская АЭС АО "Концерн Росэнергоатом"
