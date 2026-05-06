Тела четырех человек обнаружили в хостеле в Петербурге

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет в рамках уголовного дела выясняет причину смерти четырех человек в петербургском хостеле, сообщила пресс-служба городского управления ведомства в среду.

По данным ведомства, в номере гостиницы на Загородном проспекте обнаружены тела без признаков насильственной смерти. Рядом нашли неизвестное порошкообразное вещество и использованные шприцы.

"На телах умерших имеются следы от инъекций. Предварительная причина смерти - передозировка запрещенными веществами", - отметили в СКР.

Дело расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности.

Петербург СКР
