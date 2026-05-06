Минпромторг проведет дополнительный отбор заявок на компенсации за внедрение российского ПО

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг сообщил, что 6 мая запустил дополнительный отбор заявок на получение субсидии для компенсации до 50% затрат на внедрение российского программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (ПАК) и средств защиты информации (СЗИ).

Заявки будут приниматься до 1 июня.

Предприятия обрабатывающих отраслей промышленности могут получить субсидию до 300 млн рублей на реализацию проекта по внедрению ПО, ПАК и СЗИ при условии, что срок выполнения работ в рамках проекта не превышает трех лет. Получатель обязан привлечь не менее 50% внебюджетных средств от стоимости реализации проекта.

От объема полученной субсидии до 80% можно потратить на покупку лицензии на ПО, до 20% - на ПАК и СЗИ, до 70% - на услуги организаций, занимающихся внедрением программного обеспечения, аппаратных комплексов и средств информзащиты. Кроме того, средства могут быть направлены на обучение персонала и выплату зарплат.

Всего в бюджете на 2026 год на субсидию заложены 500 млн рублей, указано на сайте ГИС "Промышленность".

