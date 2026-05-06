В Екатеринбурге обрушилась крыша колледжа

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге частично обрушилась крыша учебного заведения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"На площади 400 кв. м произошло частичное обрушение кровли спортзала. По предварительной информации, на момент обрушения в помещении людей не было", - сказали в управлении.

Информации о пострадавших пока не поступало. На место выехали 15 человек личного состава и 5 единиц техники, проводится проверка.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в одном из колледжей.

Екатеринбург МЧС Свердловская область
