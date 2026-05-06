Авария в колледже в Екатеринбурге не скажется на занятиях

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге занятия в Уральском колледже технологии и предпринимательства, где обвалилась крыша спортзала, продолжатся в обычном режиме, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Уроки физкультуры перенесут в другой учебный зал и на летний стадион.

В департаменте добавили, что в момент ЧП занятия в данном зале не проводились. Три группы воспитанников, которые находились на занятиях в другом корпусе здания, отправлены домой.

Крыша спортзала частично обрушилась 6 мая днем на площади 400 кв. метров. По факту возбуждено уголовное дело о халатности.