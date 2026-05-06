В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены четыре человека

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате ударов дронов пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Черемошное Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы, их машина повреждена. Пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

В Шебекине FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения мягких тканей руки и ноги и осколочное ранение грудной клетки. Он госпитализирован. Трактор получил повреждения.

Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона накануне в Шебекинк. "Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - добавил Гладков.