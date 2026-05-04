Мирный житель ранен в результате удара FPV-дрона в Белгородской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель получил ранение от удара FPV-дрона в городе Грайворон Грайворонского округа.

"В городе Грайворон Грайворонского округа от удара FPV-дрона ранен мирный житель. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. В Грайворонской центральной районной больнице ему диагностировали осколочные ранения ног", - написал глава региона в своем канале в Мах.