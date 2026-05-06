Туроператоры прогнозируют падение выездного турпотока на 7-10% в 2026 году

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На фоне ближневосточного кризиса, логистических сложностей и стремления российских туристов к экономии туроператоры прогнозируют снижение выездного турпотока на 7-10% по итогам 2026 года, сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер.

"По сравнению с 2025 годом мы видим падение по выездному туризму на майские праздники порядка 15-20%. На основе этого мы можем сделать прогнозы на 2026 год. Операторы, входящие в наше объединение, прогнозируют падение общего выездного турпотока минимум на 7-10%", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Каганер, на прогноз повлияли и ситуация на Ближнем Востоке, и логистические ограничения, визовые режимы и другие трудности.

"В связи с этим будет меняться и сама модель туриста, выезжающего за границу. При выборе страны основными критериями станут доступность, логистика, простота перелета, наличие прямых рейсов без пересадок, простые визовые правила, возможности оплаты покупок, отсутствие затруднений с телефонной связью и интернетом", - пояснил эксперт.

По словам Каганера, массовый сегмент туризма переориентировался на более бюджетные туры, это обусловлено сберегательной моделью поведения в целом.

"Одним из трендов на рынке выездного туризма стала трансформация спроса. Растет популярность дружественных стран, таких как Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд. Остается высокой и растет востребованность ближнего зарубежья - Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджана", - заключил он.

