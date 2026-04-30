АТОР ждет падения въездного туризма из-за Ирана не более чем на 20%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Конфликт на Ближнем Востоке подорвал ожидания туроператоров на хороший летний сезон, сейчас они надеются, что падение въездного турпотока не превысит 20%, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

"Конфликт на Ближнем Востоке подорвал ожидания туроператоров во въездном туризме на хорошее лето, потому что туристы из многих стран, которые транзитом летали через арабские страны, и туристы из самих арабских стран, перестали летать в Россию", - сказала она.

Ломидзе напомнила, что страны арабского востока были основными поставщиками туристов на протяжении 2025 года.

"И мы видели, сколько путешественников приезжало зимой 2026 года, и как они по-настоящему получали удовольствие от снега. И, конечно, туроператоры по въездному туризму очень рассчитывали на страны Ближнего Востока, заявок было очень много, но после начала конфликта группы все были аннулированы. Отчасти это повлияло и на страны Юго-Восточной Азии, которые прилетали к нам с пересадкой в Дубае или в других странах Персидского залива. Но там хотя бы остался какой-то ручеёк туристов, которые направляются транзитом через Китай", - сказала она.

Тем не менее, отмена поездок на май пока не так критична, так как это не пиковый сезон для въездного туризма. "Про иностранных туристов все будет понятно к концу летнего сезона. Мы надеемся, что падение, по крайней мере, не превысит 19-20%. Это будет неплохой результат", - сказала она.

Ломидзе добавила, что из Китая в этом году вырос приграничный туризм, но значительного роста турпотока, которого можно было бы ожидать после отмены виз в декабре 2025 года, не произошло. "Сейчас основная надежда - это страны Юго-Восточной Азии: Малайзия, Индонезия, Таиланд, отчасти Вьетнам. Индия и Китай пока не оправдали ожиданий туроператоров", - подытожила она.

По данным правительства, в 2025 году Россию посетили около 5 млн иностранных туристов, рост турпотока составил 15%.