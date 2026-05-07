Тринадцать человек пострадали при атаке БПЛА на многоквартирные дома в Брянске

Повреждены более 20 квартир и 40 автомобилей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Брянск ранены 13 человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

" В результате (...) атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая помощь.

В результате атаки повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей, добавил губернатор.

Осмотр места происшествия продолжится в светлое время суток, добавил губернатор.

Вечером в среду он сообщил о сбитом беспилотнике над территорией Брянской области, в регионе была объявлена беспилотная опасность.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 мая 2026 года Военная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область
