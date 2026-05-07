Во Ржеве после атаки БПЛА повреждены три многоэтажки

Эвакуированным жильцам разрешили вернуться домой после обследования

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Во Ржеве после отражения атаки БПЛА из трех пятиэтажек эвакуировали примерно 350 человек, после проверок им разрешили вернуться домой, сообщил в мессенджере губернатор Тверской области Виталий Королев.

"Работаем в Ржеве. Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали", - написал он.

В числе эвакуированных из домов 350 человек было 60 детей, их разместили в гостинице.

В домах обследовали кровли и жилые помещения на предмет безопасности. После этого жильцам разрешили вернуться в квартиры. С ними уже поговорили, обсуждая примерный объем восстановительных работ.

"Дал распоряжение: до Дня Победы провести максимально возможные работы по кровле и в пострадавшей квартире. Уже сегодня начать работу по замене 350 окон. Утром заслушаю доклады об объеме работ и 9 мая лично проверю ход выполнения", - проинформировал глава региона.

Сейчас на месте развернут оперативный штаб и поставлены все задачи региональным Минстрою, Минпрому и главе города.