Поиск

Во Ржеве после атаки БПЛА повреждены три многоэтажки

Эвакуированным жильцам разрешили вернуться домой после обследования

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Во Ржеве после отражения атаки БПЛА из трех пятиэтажек эвакуировали примерно 350 человек, после проверок им разрешили вернуться домой, сообщил в мессенджере губернатор Тверской области Виталий Королев.

"Работаем в Ржеве. Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали", - написал он.

В числе эвакуированных из домов 350 человек было 60 детей, их разместили в гостинице.

В домах обследовали кровли и жилые помещения на предмет безопасности. После этого жильцам разрешили вернуться в квартиры. С ними уже поговорили, обсуждая примерный объем восстановительных работ.

"Дал распоряжение: до Дня Победы провести максимально возможные работы по кровле и в пострадавшей квартире. Уже сегодня начать работу по замене 350 окон. Утром заслушаю доклады об объеме работ и 9 мая лично проверю ход выполнения", - проинформировал глава региона.

Сейчас на месте развернут оперативный штаб и поставлены все задачи региональным Минстрою, Минпрому и главе города.

Виталий Королев Ржев Тверская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Шебекинском округе в результате удара БПЛА по автобусу погибла женщина

В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"

В России производство вина в январе-апреля сократилось на 14,5%

На шахте "Алардинская" в Кузбассе приостановлена угледобыча

Минобороны сообщило об уничтожении почти 350 украинских беспилотников за ночь

 Минобороны сообщило об уничтожении почти 350 украинских беспилотников за ночь

Глава Самары сообщил о переводе детей из школ и детсадов в укрытия

350 человек эвакуированы в Ржеве из-за атаки БПЛА на город

 350 человек эвакуированы в Ржеве из-за атаки БПЛА на город

Все работники шахты "Алардинская" в Кузбассе вышли на поверхность

 Все работники шахты "Алардинская" в Кузбассе вышли на поверхность

Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте "Алардинская" в Кузбассе

Эвакуация проводится на одной из угольных шахт Кузбасса
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9282 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2096 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов