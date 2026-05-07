Все работники шахты "Алардинская" в Кузбассе вышли на поверхность

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Все работники шахты "Алардинская" (Кемеровская область, группа "Распадская") вышли на поверхность, сообщили "Интерфаксу" в министерстве угольной промышленности региона.

"Пострадавших нет", - добавил представитель ведомства.

Утром в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила об эвакуации сотрудников на одном из угольных предприятий Кузбасса из-за происшествия, однако не раскрывала ни название предприятия, ни суть происшествия.

В министерстве угольной промышленности региона уточнили, что на предприятии было зафиксировано превышение допустимого уровня угарного газа, на тот момент в выработках находилось 132 шахтёра. Эвакуация велась в штатном режиме. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

