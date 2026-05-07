350 человек эвакуированы в Ржеве из-за атаки БПЛА на город

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки БПЛА на Ржев поврежден жилой дом, 350 человек, включая 60 детей, эвакуированы, сообщили в официальном канале Тверской области в мессенджере Max.

"Город (...) сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. (...). Жители домов, 350 человек, включая 60 детей, были оперативно эвакуирован", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Люди размещены в местной гостинице. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Восстановительные работы начнутся 7 мая, добавили в сообщении.