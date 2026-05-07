Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте "Алардинская" в Кузбассе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Превышение допустимого уровня угарного газа зафиксировано на шахте "Алардинская" (Кемеровская область, группа "Распадская"), сообщили "Интерфаксу" в министерстве угольной промышленности региона.

"В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам. По оперативным данным, 60 горняков уже вышли на поверхность. Информация о пострадавших не поступала. Ситуация находится на контроле", - сообщил собеседник агентства.

Представитель министерства добавил, что эвакуация проходит в штатном режиме. "На месте работают подразделения военизированных горноспасательных отрядов и специализированные службы", - отметил он.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила об эвакуации сотрудников на одном из угольных предприятий Кузбасса из-за происшествия, однако не раскрывала ни название предприятия, ни суть происшествия.

Кемеровская область Алардинская Распадская
