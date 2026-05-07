Над Смоленской и Рязанской областями нейтрализовали по шесть БПЛА

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - К утру над Смоленской и Рязанской областями нейтрализовали по шесть БПЛА, сообщили губернаторы регионов Василий Анохин и Павел Малков.

"Силами ПВО (...) над территорией Смоленской области сбито 6 вражеских БПЛА", - написал Анохин и добавил, что на места падения обломков направлены экстренные службы.

"Сегодня ночью и утром средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА", - написал Малков и добавил, что обошлоесь без пострадавших и разрушений.