Госдума с 2014 года приняла 20 законов для борьбы с фальсификацией истории

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госдума с 2014 года приняла 20 законов, нацеленных на противодействие попыткам фальсификации истории, напомнил через пресс-службу палаты ее спикер Вячеслав Володин.

"Для борьбы с фальсификацией истории с 2014 года принято 20 федеральных законов, из них восемь - в прошлом году и один - в текущем", - сказал он.

Так, принятыми нормами установлены новые дни памяти, увековечивающие подвиг советского народа в борьбе с нацизмом. Определены понятие геноцида советского народа и формы увековечения памяти его жертв. За отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение, повреждение и осквернение захоронений его жертв введена уголовная ответственность.

Кроме того, установлена ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. Речь идет о мемориалах, расположенных как на территории России, так и за рубежом. За совершение такого преступления грозит штраф в размере до 5 миллионов рублей либо до 5 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство в отношении лиц, которые уничтожают или повреждают мемориалы и воинские захоронения, занимаются реабилитацией нацизма, может быть заочным. Это касается представителей тех стран, где разрушают памятники и надгробия нашим солдатам и офицерам.

За пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики в качестве наказания могут быть назначены штраф, административный арест, а также обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией предмета правонарушения.

"Наш святой долг - защитить память о подвиге советского народа, благодаря которому мы все сегодня живем и строим будущее, сохранить правду для будущих поколений", - считает Володин.