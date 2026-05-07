В РФ пока не принимали решений о возможности продажи российских активов "Юникредита"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что никакого решения относительно возможности продажи российских активов итальянского банка "Юникредит" не принималось.

На вопрос журналистов, разрешит ли президент РФ подобную сделку, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Действует специальный режим, когда поступит соответствующее обращение, оно будет рассмотрено. Никаких решений на этот счет пока не выносилось".

Ранее появились сведения о том, что "Юникредит" планирует продать свои российские активы инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов.

Представитель Кремля при этом пояснил процедуру принятия таких решений.

"В ходе принятия решений по такого рода вопросам принимается во внимание целый ряд аспектов: тут и взаимность играет определенную роль, и текущая экономическая ситуация, поэтому это достаточно сложный процесс принятия решений", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Юникредит
ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрены к первому чтению

Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе

