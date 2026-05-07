Российские военные сказали об улучшении положения в зоне СВО

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" за сутки продвинулись вглубь обороны ВСУ, "Север", "Южная", "Центр" и "Запад" - улучшили положение в зоне СВО, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка, Вербовское, Киричково, Чаплино Днепропетровской области, Лесное и Любицкое Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, войска группировок "Север", "Южная", "Центр" и "Запад" за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял за сутки более 320 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей и 155-мм гаубицу М777.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Вировка, Кияница, Рясное и Храповщина Сумской области. В Харьковской области поражены формирования двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Избицкое, Стогнии и Чайковка", - говорится в сводке.

Здесь противник потерял более 230 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны в районах населённых пунктов Залиман, Семёновка Харьковской области, Красный Лиман и Крестище (ДНР). Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы, сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Пискуновка (ДНР). Противник потерял более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы, информирует Минобороны.

Сообщается, что подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, воздушно-десантной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Доброполье, Золотой Колодезь (ДНР) и Новоподгородное Днепропетровской области.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Кушугум и Жёлтая Круча Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

Минобороны РФ
