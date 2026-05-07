Иностранцы отменили 50% броней туров в Россию на майские праздники

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Иностранные туристы, которые забронировали поездки в Россию на майские праздники, отменили не менее 50% таких туров из-за закрытия авиационных хабов в странах Ближнего Востока, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

"Говоря о текущем годе, были очень успешны первые два месяца, январь и февраль. Рост был, по разным оценкам разных туроператоров, у кого-то в два-три раза, у кого-то на 30%. Рынок был на подъеме, но в связи с кризисом, который случился на Ближнем Востоке, конечно же, ситуация резко ухудшилась. Дело в том, что не только туристы арабских стран летают на арабских авиакомпаниях, но и многие другие", - сказал он.

По его данным, турпоток в связи с конфликтом снизился и из стран Персидского залива, и из Китая, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии.

"Все они активно летают именно через авиахабы арабских стран, и, конечно же, отмены рейсов, коррекция расписания, подорожание авиабилетов - это все повлияло существенным образом на спрос во въездном туризме. Например, по майским праздникам туроператоры не досчитались минимум 50% от всех, кто забронировали поездки в предыдущие месяцы еще до кризиса", - подчеркнул эксперт.

"Учитывая текущую геополитическую ситуацию, считаем, что наиболее перспективные для въездного российского рынка страны - это Китай, страны Юго-Восточной Азии, Латинская Америка и, конечно же, СНГ, прежде всего, Беларусь", - добавил Мусихин.

Ранее топ-менеджер "Интуриста" сообщил, что в 2025 году наиболее заметный рост турпотоков в Россию наблюдался из Вьетнама, Омана, Белоруссии, а больше всего туристов приехали из Китая, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ.

Хроника 28 февраля – 07 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Интурист Китай ОАЭ Вьетнам Ближний Восток Александр Мусихин АТОР
