Поиск

Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером
Фото: Павел Быркин/РИА Новости

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в пятницу 8 мая вечером проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается Лукашенко, то наш президент встретится с ним завтра вечером за ужином", - сказал он.

Лукашенко прилетит в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Как ожидается, с Путиным они обсудят перспективы развития российско-белорусских отношений и другие вопросы.

По словам Ушакова, ранее в телефонном разговоре два президента отметили, что это удачный момент "отпраздновать вместе эту дату и заодно поговорить о насущных делах".

Юрий Ушаков Владимир Путин Белоруссия Москва Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

 Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

 Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

Укрепление рубля привело к подорожанию туров в Россию для иностранцев на 35%

"Ростех" рассчитывает выпускать к 2030 году по 36 самолетов МС-21

 "Ростех" рассчитывает выпускать к 2030 году по 36 самолетов МС-21

Иностранцы отменили 50% броней туров в Россию на майские праздники

Сейчас не обслуживают рейсы "Внуково" и еще семь аэропортов России

 Сейчас не обслуживают рейсы "Внуково" и еще семь аэропортов России

Военные РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать объекты в районе Петербурга

Учредитель IT-компании "Пармалогика" заочно арестован за хищение 800 млн руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2100 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9288 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов