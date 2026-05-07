Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в пятницу 8 мая вечером проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается Лукашенко, то наш президент встретится с ним завтра вечером за ужином", - сказал он.

Лукашенко прилетит в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Как ожидается, с Путиным они обсудят перспективы развития российско-белорусских отношений и другие вопросы.

По словам Ушакова, ранее в телефонном разговоре два президента отметили, что это удачный момент "отпраздновать вместе эту дату и заодно поговорить о насущных делах".