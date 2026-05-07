Россия объявила перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы

РФ предупредила Украину о последствиях за его срыв

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия объявляет перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая, прекращает боевые действия и удары глубь территории Украины, сообщило Минобороны РФ в четверг.

В заявлении ведомства сказано, что если Украина нарушит перемирие, будет дан адекватный ответ. В случае попытки помешать празднованию Дня Победы в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева, сообщило министерство.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие", - заявило Минобороны РФ.

"В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия", - сказано в сообщении.

"Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины", - заявило министерство.

"Призываем украинскую сторону последовать этому примеру", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооружёнными силами РФ будет дан адекватный ответ", - говорится в заявлении.

"Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева", - заявило Минобороны РФ.

"Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - сообщило Минобороны РФ.