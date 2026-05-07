Дело о растрате при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи направлено в суд

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Следователи МВД завершили предварительное расследование уголовного дела о хищении и дальнейшей легализации более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи бывшими работниками ПАО "Газпром" и дочерних структур, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в четверг.

Фигурантам предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 160 и 174.1 УК РФ.

"В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью более 2,5 млрд рублей", - подчеркнула представитель полиции.

После утверждения первым заместителем Генерального прокурора РФ обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Обвиняемые, заключившие с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве, в настоящее время продолжают ознакомление с материалами расследования. Ведется работа по установлению всех причастных к противоправной деятельности", - резюмировала Волк.

Как сообщалось ранее, в растрате более 8 млрд рублей обвиняются 13 человек, среди них руководители ООО "Газпром инвестгазификация" и представители подрядных организаций.

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года фигуранты "создавали видимость выполнения работ на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса "Центр художественной гимнастики" в г. Сочи".

Несколько фигурантов данного дела объявлены в международный розыск, в отношении предполагаемой организатора преступления заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Стоимость стройки в ценах 2017 года оценивалась выше 9 млрд рублей. Застройщиком объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Центр художественной гимнастики", г. Сочи" является ООО "Газпром инвестгазификация". Над проектом работали ООО "Межрегионгаз технологии" и ООО "Планида" (Санкт-Петербург). Подряд на строительство был выдан петербургскому ООО "ГРСП "Магнит". В 2022 году в строительной компании введена процедура наблюдения, а в 2023 году - открыто конкурсное производство.

