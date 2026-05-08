Горноспасатели завершили работы на шахте "Алардинская" в Кузбассе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Подразделения военизированной горноспасательной части завершили все необходимые работы на шахте "Алардинская" (Кемеровская область, группа "Распадская"), где в четверг произошло превышение уровня CO и возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кузбассу.

"(Горноспасатели - ИФ) завершили все необходимые работы и убыли к местам постоянной дислокации. Предприятие продолжает вести мониторинг газовой обстановки в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы были завершены в четверг вечером по местному времени.

В ликвидации последствий были задействованы 56 специалистов и 10 единиц техники.

Как сообщалось, в четверг утром на шахте было зафиксировано превышение допустимого уровня угарного газа. Всех работников шахты вывели на поверхность.

Кроме того, произошло возгорание кабельной продукции. Открытое горение было ликвидировано сотрудниками новокузнецкого военизированного горноспасательного отделения.

Сообщалось также, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия на "Алардинской". Следственное управление СКР по Кузбассу также организовало доследственную проверку по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным ГУ МЧС России по Кузбассу, шахта приостановила угледобычу.