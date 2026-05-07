Более 30 БПЛА уничтожены силами ПВО над Ростовской областью

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Более 30 БПЛА уничтожено за ночь над 12 районами Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Атаке подверглись Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский и Аксайский районы, уточнил губернатор.

Юрий Слюсарь Ростовская область
