В Ростовской области уничтожены десять БПЛА

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации десяти БПЛА над территорией региона, а также об эвакуации жителей одной из квартир частного дома из-за ракетной атаки.

"Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены десять БПЛА в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах. Жертв нет. В результате ракетной атаки в п. Теплые Ключи Кашарского района пришлось эвакуировать жителей одной из квартир частного дома", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Губернатор добавил, что люди не пострадали, повреждены кровля, окна дома и ограждение участка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
