Подвергшееся атаке БПЛА промпредприятие в Прикамье работает штатно

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Атака БПЛА на промпредприятие в Пермском крае, произошедшая в четверг, повлекла незначительный ущерб, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

"Ущерб предприятию незначителен, все возгорания устранены, предприятие продолжает работать в штатном режиме", - заявил глава региона в видеообращении в телеграм-канале регионального правительства.

По его словам, нет "никаких рисков с точки зрения функционирования производственных мощностей".

Также глава региона проинформировал о ситуации с возгоранием на другой промплощадке в Пермском муниципальном округе, которое возникло 29 апреля после атаки дрона.

"Что касается ситуации 29 апреля, на промышленной площадке последствия локализованы", - добавил он.

Впервые о локализации этого пожара глава региона сообщил 1 мая. О ликвидации последствий этой атаки власти пока не заявляли.

Как сообщалось, в четверг одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано БПЛА, еще несколько беспилотников были сбиты.

В результате инцидентов многоквартирный жилой дом в Перми и административное здание в Пермском округе получили повреждения, во втором случае пострадал мужчина. Также был поврежден корпус больницы рядом с многоквартирным домом.

Кроме того, ранее, 29 и 30 апреля, также были совершены атаки БПЛА на промышленные предприятия. 29 апреля после атаки на одну из промплощадок началось возгорание, к его ликвидации были привлечены свыше 400 человек.

Пострадавших в результате апрельских атак, по данным Махонина, нет.

Дмитрий Махонин Пермский край
