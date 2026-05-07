Корпус больницы получил повреждения во время атаки БПЛА в Перми

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Повреждение больничного корпуса зафиксировано после атаки БПЛА в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере Мах в четверг.

По его данным, в результате атаки БПЛА также были повреждены многоквартирный жилой дом в Перми и административное здание в Пермском округе.

"Пострадал рядом стоящий (с многоквартирным домом - ИФ) корпус нейрохирургии. Во время инцидента были две операции, они удачно завершены", - сказал губернатор в размещенном видеообращении.

В настоящее время ликвидируются последствия происшествия, обследуются поврежденные здания, в том числе на наличие взрывчатых веществ. По мнению Махонина, эвакуированные жильцы смогут вернуться в свои квартиры к вечеру, если не будет никаких рисков.

Как сообщалось, в четверг одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано БПЛА, еще несколько беспилотников были сбиты.

В результате инцидентов многоквартирный жилой дом в Перми и административное здание в Пермском округе получили повреждения, во втором случае пострадал мужчина.

Днем в четверг в Перми звучали сирены воздушной тревоги.