В Тюменской области произошел пожар на мясокомбинате агрохолдинга "Юбилейный"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Ишиме загорелась кровля производственного цеха "Ишимского мясокомбината" (входит в агрохолдинг "Юбилейный", пожар возник в ночь на 8 мая на площади 950 квадратных метров, сообщило управление МЧС по Тюменской области.

Погибших и пострадавших нет. Возгорание локализовано.

Сигнал о пожаре поступил диспетчеру 7 апреля в 23:35 по местному времени, сообщила противопожарная служба Тюменской области .

"По предварительной информации, пожар охватил несколько производственных помещений: колбасный цех, убойный цех и цех холодильного оборудования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе агрохолдинга воздержались от комментариев.

Агрохолдинг "Юбилейный" - крупная агрокомпания Тюменской области. Основные направления его деятельности - свиноводство (селекционный центр на 2 тысячи свиноматок и товарный свинокомплекс на 200 тысяч голов единовременного содержания), переработка мяса (20 тысяч тонн продукции в год), растениеводство (общие пахотные площади - 93 тысячи га), производство комбикормов, а также оптовая и розничная торговля.