В Москве горит Микояновский мясокомбинат

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы горит Микояновский мясокомбинат, эвакуированы 12 человек.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Талалихина, д. 41, стр. 16. По предварительной информации происходит загорание на крыше здания. На период проведения работ, из здания вывели 12 человек", - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Москве.

Информации о пострадавших нет.

По данным из открытых источников в здании располагается Микояновский мясокомбинат.