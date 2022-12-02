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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Москве горит Микояновский мясокомбинат

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы горит Микояновский мясокомбинат, эвакуированы 12 человек.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Талалихина, д. 41, стр. 16. По предварительной информации происходит загорание на крыше здания. На период проведения работ, из здания вывели 12 человек", - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Москве.

Информации о пострадавших нет.

По данным из открытых источников в здании располагается Микояновский мясокомбинат.

Москва Микояновский мясокомбинат
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