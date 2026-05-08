В Ельце из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Над Ельцом силы ПВО сбили беспилотник, в результате падения обломков пострадал ребенок, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

"К сожалению, при падении обломков был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребёнок. Мальчику 9 лет. Угрозы жизни нет. Медики оперативно оказали помощь", - уточнил он.

Госпитализация ребенку не потребовалась.

"Поручил главе города и профильным службам помочь жителям с восстановлением и проверить, нужна ли дополнительная поддержка", - отметил Артамонов.