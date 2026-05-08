Поиск

В Ельце из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Над Ельцом силы ПВО сбили беспилотник, в результате падения обломков пострадал ребенок, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

"К сожалению, при падении обломков был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребёнок. Мальчику 9 лет. Угрозы жизни нет. Медики оперативно оказали помощь", - уточнил он.

Госпитализация ребенку не потребовалась.

"Поручил главе города и профильным службам помочь жителям с восстановлением и проверить, нужна ли дополнительная поддержка", - отметил Артамонов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 мая 2026 года Военная операция на Украине
ПВО Елец Липецкая область Игорь Артамонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные заявили о зеркальном ответе на нарушения перемирия Украиной

Минобороны РФ заявило о нарушении Украиной перемирия в честь Дня Победы

Работа 13 аэропортов юга России остановлена из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации

 Работа 13 аэропортов юга России остановлена из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации

Для аэропорта "Внуково" отменили все ограничения

В Пермском крае БПЛА атаковали промышленные площадки

Над регионами России за ночь уничтожили 264 украинских беспилотника

БПЛА и ракеты уничтожены в Ростовской области, есть разрушения

 БПЛА и ракеты уничтожены в Ростовской области, есть разрушения

Аэропорт Сочи снова приостановил работу

 Аэропорт Сочи снова приостановил работу

Мебельное производство горит в Ленинградской области на площади 500 кв. метров

Аэропорт Сочи приостановил работу

 Аэропорт Сочи приостановил работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9316 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов