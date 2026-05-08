Минобороны зафиксировало в зоне СВО 1365 нарушений прекращения огня со стороны ВСУ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские военные зафиксировали в зоне специальной военной операции 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, заявили в Минобороны России.

"ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА", - заявили в министерстве.

По данным ведомства, также украинские подразделения продолжают наносить удары по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Украина
