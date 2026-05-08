Российские военные 8 мая вне зоны СВО сбили шесть крылатых ракет "Нептун" ВСУ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Средства ПВО 8 мая вне зоны проведения специальной военной операции сбили 390 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет "Нептун" ВСУ, заявили в министерстве обороны РФ в пятницу.

"С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности "Нептун", - сообщили в Минобороны РФ.