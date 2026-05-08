"Аэрофлот" переносит и отменяет рейсы из-за остановки работы аэропортов юга России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" перенес и отменил часть рейсов в связи с остановкой работы аэропортов юга России.

"Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Выполнение полетов по международным направлениям из аэропортов других регионов России продолжается, при этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов", - сообщила компания.

На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России, скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России", сообщили ранее в Минтрансе. Из-за этого приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание.

Аэрофлот Росавиация Минтранс Ростов-на-Дону
